19-летний нападающий «Сочи» Амир Гараев забросил первую шайбу в КХЛ

«Спартак» обыграл ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Олега Знарка.

Единственную шайбу в составе южан забросил Амир Гараев. Это первая шайба 19-летнего форварда в КХЛ и 11-й матч в сезоне. Прежде на его счету была только одна результативная передача.

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Южане потерпели седьмое поражение в последних восьми играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 28 октября дома встретится с казахстанским «Барысом», а «Спартак» 27 октября в Москве — с череповецкой «Северсталью».