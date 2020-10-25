А. Марков: не жалею о возвращении в Россию. Я попал в «Ак Барс» и выиграл Кубок Гагарина

Бывший защитник «Монреаль Канадиенс» Андрей Марков считает, что подписание контракта с «Ак Барсом» в 2017 году было верным решением.
«Правильно ли поступил, вернувшись в Россию? Я ни о чём не жалею. То, что мы вернулись в Россию три года назад, и я попал в команду «Ак Барс», и мы выиграли Кубок Гагарина – для меня это дорого. Поэтому я не жалею о возвращении в Россию. Я провёл достаточное количество лет за океаном и сыграл достаточное количество матчей в НХЛ. На тот момент была такая ситуация, что нужно было возвращаться.
Тяжело ли было привыкнуть к нашему хоккею? Не то чтобы тяжело. Мне кажется, что тем же канадцам или американцам, которые приезжают в нашу лигу, намного тяжелее перестроиться, чем, например, мне, когда я вернулся в свою родную страну, где я вырос, научился играть в хоккей. Я знал, на что иду. Так что перестроиться на наш хоккей для меня не было трудностью. Не было никакого удивления», — приводит слова Маркова Metaratings.
- 25 октября 2020
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