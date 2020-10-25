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Фанат в папахе гнал команду вперёд, Рылов ошибся скамейкой. Фото с «Спартак» — «Сочи»

«Спартак» — «Сочи» — 4:1
Фанат в папахе гнал команду вперёд, Рылов ошибся скамейкой. Фото с «Спартак» — «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

25 октября в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» обыграл ХК «Сочи». Встреча завершилась со счётом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Олега Знарка.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Спартака» Лукаш Радил, который оформил хет-трик. Три очка в составе победителей набрал Йори Лехтеря (0+3). Голкипер хозяев Юлиус Гудачек отразил 36 бросков. Единственную шайбу у «Сочи» забросил Амир Гараев.

Южане потерпели седьмое поражение в последних восьми играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 28 октября дома встретится с казахстанским «Барысом», а «Спартак» 27 октября в Москве — с череповецкой «Северсталью».

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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