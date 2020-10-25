Знарок: не сказал бы, что «Спартаку» не хватало эмоций, просто неправильно играли

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» (4:1).

«Я бы не сказал, что сегодня не хватало эмоций, просто неправильно играли. Тяжёлый матч для нас получился. Чем были недоволен во втором периоде? Не могли вывести шайбу из зоны, случилось наложение двух звеньев, делали простые ошибки. Такие, которые для мастеров недопустимы. Почему уже долго не играет Гончаров? Пока не проходит в состав», — приводит слова Знарка пресс-служба лиги.

Южане потерпели седьмое поражение в последних восьми играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 28 октября дома встретится с казахстанским «Барысом», а «Спартак» 27 октября в Москве — с череповецкой «Северсталью».