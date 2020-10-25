Грубец: я горд своей командой. «Куньлунь» будет прогрессировать

Голкипер «Куньлунь Ред Стар» Шимон Грубец прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:3).

«Я горд своей командой. Мы были аутсайдерами в матче, и никто не ждал нашей победы. Но мы играли очень хорошо, заставили ЦСКА поработать. С точки зрения командной игры это был хороший матч для «Куньлуня». Хорошо, что мы играем в своём сильнейшем составе. Мы будем прогрессировать, на старте сезона всё было совсем по-другому. Мы должны работать одной группой, тогда будет успех.

Почему ЦСКА реализовал обе попытки большинства? Мы знаем, что нужно отодвигать игру от своих ворот. Но ЦСКА сыграл хорошо, так получилось.

Все броски соперника были очень хороши. В первом голе меня к тому же хорошо закрыли игроки ЦСКА, во втором голе была похожая ситуация. Там играют мастеровитые ребята, которые исполняют всё чётко», — приводит слова голкипера пресс-служба лиги.