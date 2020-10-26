«Баффало» объявил о продлении контракта с Улльмарком на один год $ 2,6 млн
«Баффало Сэйбрз» объявил о подписании контракта с голкипером Линусом Улльмарком.
Как сообщается на официальном сайте, «Баффало» подписал с вратарём новый однолетний контракт на сумму $ 2,6 млн.
Ранее сообщалось, что Улльмарк хочет получать $ 4,1 млн в год, тогда как Улльмарк был готов предложить игроку $ 1,8 млн за сезон.
Шведский голкипер подписал с «Сэйбрз» трёхлетний контракт в сезоне-2015/2016. Летом 2019-го с Улльмарком было подписано однолетнее соглашение на $ 1,325 млн.
В минувшем сезоне вратарь принял участие в 34 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых одержал 17 побед при коэффициенте надёжности 2.69 и 91,5% отражённых бросков.
Ранее «Баффало Сэйбрз» объявил о подписании нового контракта с 24-летним нападающим Сэмом Райнхартом.
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