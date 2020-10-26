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Букартс — о матче с минским «Динамо»: «Северсталь» настраивалась как на плей-офф

Букартс — о матче с минским «Динамо»: «Северсталь» настраивалась как на плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий череповецкой «Северстали» Робертс Букартс подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (2:1 ОТ).

«Матч был хорошим. Мы настраивались как на плей-офф, и очень рады, что добились победы, показали характер. Почему не удержали победный счёт? Трудно сказать, посмотрим видео, разберёмся.

Был ли разбор после поражения в матче с «Металлургом»? Да, вчера прошло собрание. Все собрались, пересмотрели ошибки, настроились, и получился позитивный результат. Почему не получилось реализовать большинство? Это как с игрой — если идёт, то идёт, все чувствуют уверенность. Так и тут. Шайба не заходит в большинстве, и все чуть-чуть сомневаются. Надо одну забить, и, думаю, пойдёт», — приводит слова Букартса пресс-служба КХЛ.

Минское «Динамо» потерпело пятое поражение кряду, уступив дома «Северстали»
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