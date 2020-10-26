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Коростелёв: техника — моя сильная сторона, но никто не забивает только красивые голы

Коростелёв: техника — моя сильная сторона, но никто не забивает только красивые голы
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Никита Коростелёв подвёл итоги встречи с китайским «Куньлунь Ред Стар» (3:2).

«По большей части хороший матч провели. Сначала отставали в счёте, потом собрались. Большинство хорошо сработало, забили пару голов. У нас команда системная, понимали, что в третьем периоде нужно от обороны сыграть.

Мой гол? Константин Окулов идеальную подкидку отдал. В голове сразу была установка — «вытянуть» на дальний угол. Техника — моя сильная сторона, но никто не забивает только красивые голы.

В «Звезду» меня отправляли играть, чтобы я не сидел на скамейке во время ротации. Там получилось много поиграть, мне это только в плюс пошло», — приводит слова Коростелёва пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

ЦСКА переиграл «Куньлунь» и прервал серию соперника из трёх побед
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