Коростелёв: техника — моя сильная сторона, но никто не забивает только красивые голы
Нападающий ЦСКА Никита Коростелёв подвёл итоги встречи с китайским «Куньлунь Ред Стар» (3:2).
«По большей части хороший матч провели. Сначала отставали в счёте, потом собрались. Большинство хорошо сработало, забили пару голов. У нас команда системная, понимали, что в третьем периоде нужно от обороны сыграть.
Мой гол? Константин Окулов идеальную подкидку отдал. В голове сразу была установка — «вытянуть» на дальний угол. Техника — моя сильная сторона, но никто не забивает только красивые голы.
В «Звезду» меня отправляли играть, чтобы я не сидел на скамейке во время ротации. Там получилось много поиграть, мне это только в плюс пошло», — приводит слова Коростелёва пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
ЦСКА переиграл «Куньлунь» и прервал серию соперника из трёх побед
- 26 октября 2020
-
10:55
-
10:36
-
10:16
-
10:06
-
09:55
-
09:23
-
08:55
-
08:37
-
06:09
- 25 октября 2020
-
23:52
-
23:33
-
22:56
-
22:46
-
22:22
-
21:54
-
21:21
-
21:00
-
20:44
-
20:36
-
20:29
-
20:26
-
19:34
-
19:29
-
19:18
-
19:14
-
18:51
-
18:30
-
17:57
-
17:42
-
17:14
-
16:46
-
16:35
-
15:30
-
15:05
-
14:40
Партнерский контент