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«Детройт» и Тайлер Бертуцци не смогли договориться о новом контракте. Их ждёт арбитраж

«Детройт» и Тайлер Бертуцци не смогли договориться о новом контракте. Их ждёт арбитраж
Хоккей / НХЛ 0

«Детройт Ред Уингз» и нападающий Тайлер Бертуцци не смогли согласовать новый контракт, сообщил известный инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

Теперь вопрос о зарплате хоккеиста будет решать арбитражный суд.

Напомним, что Бертуцци запросил контракт с зарплатой $ 4,25 млн в год. «Красные крылья» предложили форварду соглашение с окладом $ 3,15 млн. По прошлому контракту канадский хоккеист получал $ 1,4 млн в год.

Ранее Бертуцци, который находится в статусе ограниченно свободного агента, обратился в арбитраж.

В минувшем сезоне 25-летний канадец установил личный рекорд результативности, набрав 48 очков. В 71 встрече регулярного чемпионата НХЛ Бертуцци забросил 21 шайбу и сделал 27 результативных передач.

Форвард «Детройта» Тайлер Бертуцци хочет получать $ 4,25 млн в год
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