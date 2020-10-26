«Детройт» и Тайлер Бертуцци не смогли договориться о новом контракте. Их ждёт арбитраж
«Детройт Ред Уингз» и нападающий Тайлер Бертуцци не смогли согласовать новый контракт, сообщил известный инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».
Теперь вопрос о зарплате хоккеиста будет решать арбитражный суд.
Напомним, что Бертуцци запросил контракт с зарплатой $ 4,25 млн в год. «Красные крылья» предложили форварду соглашение с окладом $ 3,15 млн. По прошлому контракту канадский хоккеист получал $ 1,4 млн в год.
Ранее Бертуцци, который находится в статусе ограниченно свободного агента, обратился в арбитраж.
В минувшем сезоне 25-летний канадец установил личный рекорд результативности, набрав 48 очков. В 71 встрече регулярного чемпионата НХЛ Бертуцци забросил 21 шайбу и сделал 27 результативных передач.
Форвард «Детройта» Тайлер Бертуцци хочет получать $ 4,25 млн в год
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