Михеев: в плей-офф как-то всё накопилось. Но не люблю оправдываться

Российский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев поделился впечатлениями от первого года в НХЛ.
«Как бы оценил для себя первый год в НХЛ? Считаю, что получился неплохой сезон. Травма немного подкосила, но ничего страшного, бывает. Я скорее доволен собой, чем нет. Хотя понятно, что есть куда расти.
Чувствовал ли, что прекрасно готов к плей-офф? Я правильно восстановился после неприятной травмы, у меня ведь полностью потерялась моторика тогда. Во время карантина НХЛ разрешила травмированным тренироваться, за что я очень благодарен лиге. Может быть, и было ощущение, что я готов «зажечь» в плей-офф, но нет ничего страшного в том, что не получилось. Это лишь возможность научиться на своих ошибках.
С чем связываю не слишком удачную игру в Кубке Стэнли? Как-то всё накопилось. И опыта не хватило таких матчей, плюс долго не играл. Вообще, не люблю оправдываться. Да, не получилось, но сейчас я уже ничего исправить не могу. Зато понимаю, где я мог быть лучше.
Что такое матчи Кубка Стэнли? Матчи плей-офф всегда тяжёлые и вязкие, нужно больше концентрации, больше скоростей. Но в НХЛ здорово то, что исход каждой игры и каждой серии — это абсолютная загадка», — сказал Михеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
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