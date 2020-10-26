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Мартин Ганзал завершил карьеру

Мартин Ганзал завершил карьеру
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Мартин Ганзал завершил карьеру, сообщает обозреватель «Аризоны Койотс» Крэйг Морган. 33-летний чех так и не смог восстановиться после хронической травмы спины.

Последний раз Ганзал выходил на лёд в сезоне-2018/2019. Тогда нападающий выступал за «Даллас Старз», приняв участие всего в семи матчах регулярного чемпионата.

Ганзал был задрафтовал «Финиксом» (с которым переехал в Аризону) в 2005 году. Чеха выбрали в первом раунде под общим 17-м номером. Первый контракт с «Койотс» нападающий подписал в 2007 году и 10 лет выступал в команде. Зимой 2017 года был обменян в «Миннесоту Уайлд» на пик в первом раунде этого же драфта и пик во втором раунде драфта-2018. Летом того же года Ганзал подписал трёхлетний контракт с «Далласом» на $ 14,25 млн.

За карьеру в НХЛ чех сыграл 673 матча и набрал 338 (127+211) очков.

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