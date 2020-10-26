RDS: вероятно, Ковальчук и «Монреаль» больше не встретятся — в команде всё больше молодых

Обозреватель канадской телекомпании RDS Кэрол Лемир оценила возможность возвращения нападающего Ильи Ковальчука в «Монреаль Канадиенс», за который россиянин сыграл 22 матча в регулярном чемпионате-2019/2020 (6 голов, 7 передач).



«В то время как многие неограниченно свободные агенты нашли себе новые клубы, тот, кто заставил сердца поклонников трепетать на протяжении двадцати матчей, всё ещё свободен как воздух. Речь об Илье Ковальчуке. Когда он уезжал из «Монреаля» в «Вашингтон», то можно было предвидеть возвращение форварда в стан «Канадиенс», но последующие месяцы поставили его на распутье. Вероятно, Ковальчук и «Монреаль» больше не встретятся.



Приглашение Ковальчука в январе 2020 года удовлетворило обе стороны. Россиянин получил возможность продлить карьеру в НХЛ после неудачи в «Лос-Анджелесе», а «канадцам» была нужна помощь в атаке, чтобы компенсировать отсутствие травмированных. Кроме того, он стоил всего $ 700 тыс. Но затем Илью обменяли в «Вашингтон», получив взамен третий раунд драфта, который позже был использован для приобретения голкипера Джейка Аллена.



Пребывание Ковальчука в «Монреале» было настолько позитивно, что, когда он уехал в «Кэпиталз», генеральный менеджер Марк Бержевен оставил для русского дверь открытой — это было для того, чтобы он вернулся к «канадцам», когда стал свободным агентом. Но Ковальчук ничего не забил за «столичных», а в «Монреале» всё больше молодых игроков», — отметил автор.



37-летний Ковальчук сыграл за «Вашингтон Кэпиталз» 8 матчей в плей-офф, набрав лишь 1 (0+1) очко, и в настоящее время находится в статусе неограниченно свободного агента. На данный момент у «Канадиенс» почти нет свободных денег под потолком зарплат ($ 383 тыс).

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