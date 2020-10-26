Гудачек, Йордан, Бутузов, Торопченко — лучшие игроки восьмой недели регулярного чемпионата

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лучших игроков восьмой недели чемпионата, сообщается на официальном сайте КХЛ.



Лучшим вратарём признан Юлиус Гудачек («Спартак»), одержавший победы в двух из трёх матчей недели (в том числе одном гостевом). Выездной матч с «Локомотивом» завершился поражением «Спартака» в серии буллитов (0:1 Б), этот «сухарь» стал для словацкого вратаря вторым в чемпионате. По воротам Гудачека нанесено 100 бросков (в среднем за игру 33,3), из которых вратарь отразил 98,00% (лучший показатель недели). Коэффициент надёжности составил 0,65.



Лучшим защитником стал Михал Йордан («Амур»), одержавший вместе с командой победы в двух из четырёх матчей недели и набравший в них 4 (3+1) очка. Защитник хабаровского клуба отметился хет-триком во встрече с «Ак Барсом», а также не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+1». Йордан нанёс 10 бросков по воротам, на его счету также 6 силовых приёмов и 2 заблокированных броска.



Лучший нападающий — Владимир Бутузов («Амур»), одержавший вместе с командой победы в двух из четырёх матчей недели и набравший в них 7 (4+3) очков (лучший результат). Нападающий хабаровского клуба набирал очки во всех встречах, забивал голы в трёх, отметившись дублем в матче с «Йокеритом». Шайба во встрече с «Ак Барсом» стала победной. Бутузов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+5» — это лучший результат недели. Форвард «Амура» нанёс 17 бросков по воротам, заблокировал 4 броска и провёл 2 силовых приёма.



Лучшим новичком признан нападающий Алексей Торопченко («Куньлунь Ред Стар»), одержавший вместе с командой две победы в трёх матчах недели и отметившийся в них двумя заброшенными шайбами, которые стали для 21-летнего игрока первой и второй в КХЛ. Торопченко не завершил ни одну из встреч с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+3», в среднем проводил на льду 15 минут 33 секунды, провёл 9 силовых приёмов и заблокировал 4 броска соперников.

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