Куликов: не думал о переезде в КХЛ. Не знал, что это возможно

Российский защитник Дмитрий Куликов, в текущее межсезонье заключивший однолетний контракт с «Нью-Джерси Девилз», поделился эмоциями от подписания соглашения.



«Не рассматривал вариант осенью вернуться в Россию и поиграть в КХЛ до старта сезона НХЛ? А так можно было (смеётся)? Я даже не думал об этом, потому что не знал, что это возможно. Зачем приезжать в КХЛ в середине сезона? Чтобы чуть-чуть поиграть и уехать обратно в НХЛ? Не то чтобы я не хотел этого, просто не уверен, что команды КХЛ на такое пойдут.



Больно ли из-за пандемии падать по зарплате в три раза по сравнению с тем, что было? Я понимаю и принимаю эту ситуацию. Изначально я не думал, что контракт будет такой же большой, как до этого. Соглашение на год — оптимальный вариант для меня. Я специально не стал подписывать долгосрочный. За один год своей игрой можно доказать, что я стою большего. По поводу денег — сейчас всем урезают зарплаты.



Какие ещё варианты помимо «Дэвилз» были на рынке? Я не могу рассказать, но «Нью-Джерси» был в моём топе команд. Я очень хотел подписать с ними. В Нью-Джерси живут несколько моих хороших друзей, поэтому это отличный вариант для меня», — приводит слова Куликова Sport24.

Дмитрий Куликов подписал однолетнее соглашение с «Нью-Джерси» на $ 1,15 млн