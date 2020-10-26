ИИХФ — о переносе ЧМ из Минска: мы не позволим себя шантажировать

Генеральный секретарь ИИХФ Хорст Лихтнер прокомментировал требование о переносе ЧМ-2021, который должен пройти в Беларуси и Латвии.



«Требовать от нас переноса чемпионата мира по политическим мотивам сейчас… От политиков, которые не могут найти решение самостоятельно, просто незаконно. Мы не позволим себя так шантажировать.



Расторгнуть заключенный с Беларусью договор никто от нас не может требовать. Мы не можем нарушать контракт. Мы не можем сказать: «Извините, мы ошиблись, теперь мы перенесём чемпионат мира в другое место».



Конечно, мы не поедем в страну, где царит хаос и революция. Но я убеждён, что, если страна вернется к нормальному образу жизни, это будет фантастический чемпионат мира», — приводит слова Лихтнера Sport.de.

Фазель: ИИХФ не может перенести ЧМ-2021 из Беларуси по политическим причинам