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«Витязь» расторг контракт с Дмитрием Лугиным

«Витязь» расторг контракт с Дмитрием Лугиным
Хоккей / КХЛ 0

Подольский «Витязь» и нападающий Дмитрий Лугин расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

Лугин перешёл в подольскую команду в августе, подписав просмотровый контракт.

30-летний нападающий принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 7 очков (1+6).

Минувший сезон 30-летний форвард провёл в «Сочи», в который перешёл ещё в декабре 2017 года. Всего в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Лугин принял участие в 59 матчах, записав на свой счёт 15 (6+9) баллов при показателе полезности «-13» и 30 минутах штрафного времени.

Ранее хоккеист защищал цвета «Амура», «Адмирала» и «Локомотива». Всего в КХЛ провёл 471 матч и набрал 155 (74+81) очков. Сезон-2014/2015 оказался для Лугина самым успешным. В 60 матчах регулярного чемпионата он забил 11 голов и отдал 17 результативных передач.

«Витязь» подписал пробный контракт с форвардом Дмитрием Лугиным
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