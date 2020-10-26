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«Тампа-Бэй Лайтнинг» хочет обменять нападающего Алекса Киллорна

«Тампа-Бэй Лайтнинг» хочет обменять нападающего Алекса Киллорна
Хоккей / НХЛ 0

«Тампа-Бэй Лайтнинг» может обменять 31-летнего нападающего Алекса Киллорна, сообщает The Score на официальном сайте. Таким образом «молнии» хотят разгрузить платёжную ведомость.

Контракт Киллорна с зарплатой в $ 4,45 млн в год рассчитан ещё на два года — до конца сезона-2022/2023. Также у него прописан пункт, согласно которому нападающий может предоставить список из 16 команд, в которые его нельзя будет обменять.

Киллорн был задрафтован «Тампой» в 2007 году в третьем раунде под общим 77-м номером. Первый профессиональный контракт он подписал с «молниями» в 2012 году. С тех пор он неизменно выступает за «Лайтнинг».

В прошедшем сезоне 31-летний канадец принял участие в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 49 (26+23) очков.

Sportsnet: «Тампа» просила Стивена Стэмкоса снять запрет на обмен
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