«Тампа-Бэй Лайтнинг» хочет обменять нападающего Алекса Киллорна
«Тампа-Бэй Лайтнинг» может обменять 31-летнего нападающего Алекса Киллорна, сообщает The Score на официальном сайте. Таким образом «молнии» хотят разгрузить платёжную ведомость.
Контракт Киллорна с зарплатой в $ 4,45 млн в год рассчитан ещё на два года — до конца сезона-2022/2023. Также у него прописан пункт, согласно которому нападающий может предоставить список из 16 команд, в которые его нельзя будет обменять.
Киллорн был задрафтован «Тампой» в 2007 году в третьем раунде под общим 77-м номером. Первый профессиональный контракт он подписал с «молниями» в 2012 году. С тех пор он неизменно выступает за «Лайтнинг».
В прошедшем сезоне 31-летний канадец принял участие в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 49 (26+23) очков.
Sportsnet: «Тампа» просила Стивена Стэмкоса снять запрет на обмен
- 26 октября 2020
-
15:00
-
14:54
-
14:31
-
14:25
-
14:15
-
13:41
-
13:17
-
12:54
-
12:19
-
12:18
-
11:50
-
11:37
-
11:21
-
10:55
-
10:36
-
10:16
-
10:06
-
09:55
-
09:23
-
08:55
-
08:37
-
06:09
- 25 октября 2020
-
23:52
-
23:33
-
22:56
-
22:46
-
22:22
-
21:54
-
21:21
-
21:00
-
20:44
-
20:36
-
20:29
-
20:26
-
19:34
Партнерский контент