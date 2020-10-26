Экс-форвард «Филадельфии» Фил Варон подписал контракт с «Барысом»
Нападающий Фил Варон продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге. 29-летний хоккеист подписал с «Барысом» контракт до конца сезона, сообщает пресс-служба КХЛ.
Минувший сезон канадец начинал в «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз», откуда перешёл в «Лаваль Рокет». В регулярном чемпионате АХЛ он принял участие в 33 матчах, записав на свой счёт 19 (4+15) очков при показателе полезности «-17» и 8 минутах штрафного времени.
За карьеру в НХЛ Варон провёл 97 матчей. Он забросил 8 шайб и отдал 9 результативных передач при показателе полезности «-20» и 26 минутах штрафа. Он был выбран клубом «Сан-Хосе Шаркс» в пятом раунде под общим 146-м номером на драфте-2009. Ранее он выступал за «Баффало Сэйбрз», «Оттаву Сенаторз» и «Филадельфию Флайерз».
Источник: экс-форвард «Филадельфии» Фил Варон подпишет контракт с «Барысом»
- 26 октября 2020
-
15:00
-
14:54
-
14:31
-
14:25
-
14:15
-
13:41
-
13:17
-
12:54
-
12:19
-
12:18
-
11:50
-
11:37
-
11:21
-
10:55
-
10:36
-
10:16
-
10:06
-
09:55
-
09:23
-
08:55
-
08:37
-
06:09
- 25 октября 2020
-
23:52
-
23:33
-
22:56
-
22:46
-
22:22
-
21:54
-
21:21
-
21:00
-
20:44
-
20:36
-
20:29
-
20:26
-
19:34
Партнерский контент