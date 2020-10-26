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Хартли: у «Авангарда» отличная «химия» в пятёрках. Наше меньшинство работает хорошо

Хартли: у «Авангарда» отличная «химия» в пятёрках. Наше меньшинство работает хорошо
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от матча со СКА.

«В любой встрече со СКА вам будут противостоять игроки сборной России. Это серьёзный клуб, их команда всегда готова к борьбе.

Если говорить о нас, то мне понравилось, как мы сыграли с «Автомобилистом». Конечно, мы всегда готовимся к сопернику, тщательно делаем «домашнюю работу». И всё равно — для нас важнее всего, как играем мы. В последнем матче мы создали много моментов, у нас был сбалансированный состав. Мы также чаще забиваем в большинстве, чем пропускаем в меньшинстве. Наше меньшинство работает просто отлично, с начала сезона с обоими нашими вратарями, с защитниками и нападающими, которые выигрывают вбрасывания. Последнее важно и для большинства — мы часто выигрываем вбрасывания и не тратим по 20 секунд на то, чтобы вернуться в зону и там расставиться.

И в защите, и в нападении мы видим высокую самоотдачу от игроков. Кроме того у нас отличная «химия» в пятёрках», — приводит слова Хартли пресс-служба омичей.

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