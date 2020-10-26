Хартли: у «Авангарда» отличная «химия» в пятёрках. Наше меньшинство работает хорошо

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от матча со СКА.



«В любой встрече со СКА вам будут противостоять игроки сборной России. Это серьёзный клуб, их команда всегда готова к борьбе.



Если говорить о нас, то мне понравилось, как мы сыграли с «Автомобилистом». Конечно, мы всегда готовимся к сопернику, тщательно делаем «домашнюю работу». И всё равно — для нас важнее всего, как играем мы. В последнем матче мы создали много моментов, у нас был сбалансированный состав. Мы также чаще забиваем в большинстве, чем пропускаем в меньшинстве. Наше меньшинство работает просто отлично, с начала сезона с обоими нашими вратарями, с защитниками и нападающими, которые выигрывают вбрасывания. Последнее важно и для большинства — мы часто выигрываем вбрасывания и не тратим по 20 секунд на то, чтобы вернуться в зону и там расставиться.



И в защите, и в нападении мы видим высокую самоотдачу от игроков. Кроме того у нас отличная «химия» в пятёрках», — приводит слова Хартли пресс-служба омичей.

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