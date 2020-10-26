«Салават Юлаев» — «Локомотив»: опубликованы составы команд
Уфимский «Салават Юлаев» и ярославский «Локомотив» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе. Встреча состоится сегодня, 26 октября, начало — в 17:00 мск.
«Салават Юлаев»:
Тарасов (Метсола);
Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Мухамадуллин — Коледов, Сошников — Кадейкин — Хохряков;
Бирюков — Алексеев, Кугрышев — Воробьёв — Амиров;
Семёнов — Коробов, Солодухин — Картаев — Жарков.
«Локомотив»:
Паскуале (Коновалов);
Рафиков — Осипов, Красковский — Ландер — Коршков;
Охтамаа — Марченко, Петерссон — Ткачёв — Пяаярви;
Черепанов — Малышев, Каюмов — Алексеев — Аверин;
Берёзкин — Мисюль, Кудрявцев — Иванов — Коваленко.
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