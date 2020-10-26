Рейтинг тренеров КХЛ: Гатиятулин в первой тройке, Знарок выбирается из ямы

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2020/21 на данный момент. При его составлении учитывался кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в прошлом выпуске рейтинга.

1 (1). Андрей Скабелка («Локомотив»)

2 (2). Игорь Никитин (ЦСКА)

3 (5). Анвар Гатиятулин («Трактор»)

4 (4). Илья Воробьёв («Металлург»)

5 (7). Боб Хартли («Авангард»)

6 (3). Билл Питерс («Автомобилист»)

7 (6). Томи Лямся («Салават Юлаев»)

8 (9). Лаури Марьямяки («Йокерит»)

9 (8). Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)

10 (-). Валерий Брагин (СКА)

11 (10). Владимир Крикунов («Динамо» М)

12 (17). Олег Знарок («Спартак»)

13 (13). Андрей Разин («Северсталь»)

14 (14). Сергей Светлов («Амур»)

15 (12). Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн)

16 (11). Юрий Михайлис («Барыс»)

17 (16). Дэвид Немировски («Торпедо»)

18 (15). Михаил Кравец («Витязь»)

19 (22). Алексей Ковалёв («Куньлунь»)

20 (20). Петерис Скудра («Динамо» Р)

21 (21). Николай Заварухин («Сибирь»)

22 (19). Евгений Ставровский (ХК «Сочи»)

23 (18). Вячеслав Буцаев («Нефтехимик»)