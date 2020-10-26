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Племянник Сергея Гончара может дебютировать в КХЛ за «Металлург» в матче с «Торпедо»

Племянник Сергея Гончара может дебютировать в КХЛ за «Металлург» в матче с «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» объявил состав на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо». Игра состоится сегодня, 26 октября, начало — в 17:00 мск.

Защитник Михаил Гончар проведёт свой дебютный матч в лиге. Михаил — племянник легендарного защитника, двукратного призёра Олимпийских игр Сергея Гончара.

«Металлург»:

Загидулин (Носов);
Яковлев — Николаев, Кошелев — Прохоркин — Плотников;
Антипин — Земчёнок, Песонен — Платонов — Чибисов;
Хлыстов — Сёмин, Мозякин — Нестрашил — Бек;
Гончар – Крохалев, Варагян — Неколенко — Юров.

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