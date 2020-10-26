«Барыс» в гостях уступил «Сибири», потерпев третье поражение кряду
«Сибирь» обыграла казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Николая Заварухина.
Шайбы в составе победителей забросили Никита Шашков, Егор Миловзоров и Олег Ли. Голкипер «Сибири» Харри Сятери отразил 33 броска. Единственный гол у «Барыса» забил Якоб Лилья.
Для казахстанского клуба это поражение стало третьим кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в гостях встретится с ХК «Сочи», а «Сибирь» в Магнитогорске — с местным «Металлургом». Обе встречи состоятся 28 октября.
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