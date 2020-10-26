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«Барыс» в гостях уступил «Сибири», потерпев третье поражение кряду

«Барыс» в гостях уступил «Сибири», потерпев третье поражение кряду
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» обыграла казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Николая Заварухина.

Шайбы в составе победителей забросили Никита Шашков, Егор Миловзоров и Олег Ли. Голкипер «Сибири» Харри Сятери отразил 33 броска. Единственный гол у «Барыса» забил Якоб Лилья.

Для казахстанского клуба это поражение стало третьим кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в гостях встретится с ХК «Сочи», а «Сибирь» в Магнитогорске — с местным «Металлургом». Обе встречи состоятся 28 октября.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2020, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 1
Барыс
Нур-Султан
1:0 Шашков – 23:12' (5x5)   1:1 Лилья (Гурков, Метальников) – 31:11' (5x5)   2:1 Миловзоров (Гуркин, Шаров) – 33:41' (5x4)   3:1 Ли (Йокипакка) – 59:23' (en)
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