«Куньлунь» отправил форварда Максима Казакова в «Тамбов»

Новичок «Куньлунь Ред Стар» Максим Казаков в ближайшее время присоединится к партнёрскому клубу «драконов», выступающему в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), — ХК «Тамбов». Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба в «Твиттере».

Сегодня, 26 октября, 27-летний Казаков заключил с «Куньлунем» двусторонний контракт до конца сезона. Летом форвард покинул хоккейный клуб «Сибирь». Стороны расторгли действующее соглашение по обоюдному соглашению сторон.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 27-летний хоккеист принял участие только в 14 матчах за основную команду, записав на свой счёт 2 (1+1) балла при показателе полезности «0» и 10 минутах штрафного времени.

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