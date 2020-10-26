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Заварухин: новые тесты появились, в Книгу рекордов Гиннесса их занесут

Заварухин: новые тесты появились, в Книгу рекордов Гиннесса их занесут
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал домашнюю победу над «Барысом» (3:1).

«Хорошая победа, строго сыграли в обороне. Территориальное было преимущество у гостей, но мы здорово сыграли на контратаке и хорошо сыграли в меньшинстве, в том числе и в концовке. «Барыс» где-то перебрасывал нас, но ребята здорово подчищали в обороне. Важная, нужная победа для нас.

Расставание с Красиковым? Пока без комментариев. Дубакин схватил удаление в первой же смене? Я не оцениваю игру хоккеистов на пресс-конференции. Молодым надо давать шанс. Где-то, наверное, перенервничал, но без проб и ошибок невозможно расти. Будем пробовать своих, новосибирских ребят. Почему Чесалин пропускал матч? Новые тесты появились. В Книгу рекордов Гиннесса их занесут.

Михаил Коньков и Роман Папст в «Южном Урале»? Мы смотрим за матчами «Южного Урала», держим их на карандаше. Если они будут добавлять, у них будут шансы попробовать себя в «Сибири», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

«Барыс» в гостях уступил «Сибири», потерпев третье поражение кряду
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