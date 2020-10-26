Сергей Мозякин стал первым игроком в истории КХЛ, набравшим 900 очков в лиге

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Металлург» принимает в Магнитогорске нижегородское «Торпедо» (2:1, завершился второй период).

На 12-й минуте второго периода шайбу забросил нападающий хозяев Сергей Мозякин. Таким образом, 39-летний форвард набрал 900-е очко в КХЛ. В концовке периода Мозякин также поучаствовал в голе Тейлора Бека.

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На счету уроженца Ярославля 799 матчей в турнире в составе «Атланта» и «Магнитки», в которых он забросил 407 шайб и отдал 494 результативные передачи.

В настоящий момент дружина Ильи Воробьёва занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Магнитка» набрала 26 очков в 19 матчах.