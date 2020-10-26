Михайлис: поводов для переживания нет. «Барыс» делает выводы после проигранных матчей

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:3).

«Первый и третий периоды были за нами. Во втором периоде мы провалили контратаки и сыграли неправильно в меньшинстве. У нас сегодня было 10 минут большинства, но мы не смогли реализовать это преимущество. Будем работать над этим. Нет никаких поводов для переживания. Команда делает выводы после проигранных матчей. Тем более что у нас скоро будет пополнение на те позиции, которые нам нужны. Парни добавили больше агрессии в атаке, стали больше бросать.

Есть ли понимание, когда присоединится Фил Варон? Пока не владею никакой информацией по нему, кроме той, что его сегодня официально подписали. Надеюсь, что в ближайшее время он приедет. Ему нужно открыть визу.

Никита Михайлис — следующий потенциальный игрок НХЛ из Казахстана? Пока что нет. В первую очередь ему ещё нужно показать себя на уровне КХЛ. Он отыграл два хороших сезона, но у него есть действующий контракт на два сезона, и ему ещё работать и работать», — передаёт слова Михайлиса корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.