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«Автомобилист» будет проводить домашние матчи без зрителей

«Автомобилист» будет проводить домашние матчи без зрителей
Хоккей / КХЛ 0

Спортивные соревнования в Свердловской области с 26 октября будут проходить без зрителей, сообщается на официальном сайте «Автомобилиста».

«26 октября вышел Указ Губернатора Свердловской области, согласно положениям которого «проведение спортивных мероприятий на объектах физкультуры и спорта закрытого типа» возможно только «без зрителей». К нашему глубокому сожалению, дальнейшие домашние матчи «Автомобилиста» в розыгрыше КХЛ пройдут при пустых трибунах (до изменения положений Указа Губернатора).

Вопрос о возмещении расходов владельцам абонементов за матчи, которые не удалось посмотреть воочию, будет решаться клубом по окончании сезона, когда станет точно известно общее количество матчей, прошедших без зрителей. Наш клуб разработает несколько вариантов возмещения расходов нашим преданным болельщикам. Информация будет размещена на официальных ресурсах «Автомобилиста», — говорится в сообщении клуба.

КХЛ не будет принимать единое решение о проведении всех матчей без зрителей
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