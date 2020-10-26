СКА и «Авангард» объявили составы на матч в Санкт-Петербурге
СКА и «Авангард» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Встреча состоится сегодня, 26 октября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
СКА:
Бердин (Аскаров);
Бенгтссон — Галенюк, Марченко — Вей — Галимов;
Антипин — Токранов, Кузьменко — Аалтонен — Бурдасов;
Хафизуллин — Ожиганов, Тимкин — Кемппайнен — Кетов;
Грязнов, Тренин, Швец-Роговой — Каменев — Чибриков.
«Авангард»:
Бобков (Гарипов);
Шарипзянов — Емелин, Толчинский — Семёнов — Секач;
Береглазов — Покка, Якупов — Зернов — Буше;
Готовец — Каски, Хохлачёв — Каблуков — Чинахов;
Чистяков, Грицюк, Потапов — Стась — Дедунов.
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