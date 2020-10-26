Скабелка – о победе 5:0: разгром не так важен, у «Локомотива» другие задачи

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (5:0).
«Хороший матч с очень сильной командой. У «Салавата» одна из лучших атак в лиге, поэтому готовились серьёзно. Но и у нас получилась интересная игра в нападении, ошибки были, но Паскуале здорово помогал. Не сказал бы, что важна именно разгромная победа. У нас в каждой игре достаточно моментов, но не всегда удаётся их реализовать. Сегодня получилось. Большинство не идёт? Мы работаем. Задача у «Локомотива» — становиться с каждым днём, с каждой тренировкой сильнее, как команда», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Для ярославского клуба эта победа стала девятой кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в гостях встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Салават Юлаев» в Уфе — с хабаровским «Амуром». Обе встречи состоятся 28 октября.
- 26 октября 2020
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