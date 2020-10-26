Лямся: игре «Салавата» нет никаких оправданий, лидеры выглядели плохо

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (0:5).

«Достаточно сложная игра. После первого периода уступали 0:3, потом могли забить, но вратарь соперника был на высоте. Игре «Салавата» сегодня нет оправданий, будем пытаться исправиться и найти свой хоккей. Почему начал играть в воротах Тарасов? Решение было принято после того, как он хорошо сыграл с «Сочи». Хотели дать ему полноценный домашний матч с «Локомотивом».

Никаких оправданий для «Салавата» сегодня. Нам нужно найти взаимопонимание внутри команды, между игроками, голкиперами, тренерами. Могу отметить разве что наше меньшинство. После первого периода «Салават» начал играть, кататься, прессинговать соперника, мы могли вернуться в игру, но, повторюсь, здорово сыграл Паскуале.

Почему не получают практику молодые игроки, вызванные в сборную России? Мы стараемся немножко переставлять звенья, пробуем разные сочетания, в этом весь смысл.

Звено Воробьёва сегодня получило наибольшее игровое время, потому что играло лучше всех. Лидеры «Салавата» выглядели плохо в этом матче», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.