СКА — «Авангард»: Емелин получил «5+20» за удар коленом

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА — «Авангард» (0:0).

В середине первого периода защитник «Авангарда» Алексей Емелин получил дисциплинарный штраф до конца матча за удар в колено форварду Евгению Тимкину. Ранее удаление до конца матча получил нападающий СКА Евгений Кетов, атаковавший сзади Емелина.

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Составы команд:

СКА

Бердин (Аскаров);

Бенгтссон — Галенюк, Марченко — Вей — Галимов;

Антипин — Токранов, Кузьменко — Аалтонен — Бурдасов;

Хафизуллин — Ожиганов, Тимкин — Кемппайнен — Кетов;

Грязнов, Тренин, Швец-Роговой — Каменев — Чибриков.

«Авангард»

Бобков (Гарипов);

Шарипзянов — Емелин, Толчинский — Семёнов — Секач;

Береглазов — Покка, Якупов — Зернов — Буше;

Готовец — Каски, Хохлачёв — Каблуков — Чинахов;

Чистяков, Грицюк, Потапов — Стась — Дедунов.