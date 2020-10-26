Наиль Якупов забил во втором матче кряду после перехода в «Авангард»

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА — «Авангард» (1:2).

В середине второго периода шайбу забросил форвард «Авангарда» Наиль Якупов. 27-летний нападающий забивает во втором матче кряду после перехода в омский клуб.

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Напомним, 20 октября «Амур» и «Авангард» провели обмен, в результате которого в омский клуб отправился нападающий Наиль Якупов. Хабаровский клуб получил денежную компенсацию.

В прошлом сезоне нападающий принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 10 шайб и отдал 10 результативных передач при показателе полезности "+4" и 16 минутах штрафного времени. Якупов проводил на льду 14 минут в матче. В плей-офф хоккеист не принимал участия.

8 мая Якупов был обменян из СКА в «Витязь», а затем, не проведя ни одного матча за подольскую команду, был выменян в «Амур» на денежную компенсацию. В нынешнем сезоне 27-летний форвард провёл за хабаровчан 15 матчей и набрал 7 (1+6) очков.