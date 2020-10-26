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«Торонто» отдал форварда Семёна Дер-Аргучинцева в аренду «Торпедо»

«Торонто» отдал форварда Семёна Дер-Аргучинцева в аренду «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» отправил российского нападающего Семёна Дер-Аргучинцева в нижегородское «Торпедо» на правах аренды, сообщает журналист TSN Кристен Шилтон в своём «твиттере».

Прошедший сезон 20-летний нападающий провёл в клубе OHL «Питербург Питс». Он принял участие в 55 встречах регулярного чемпионата, забросив 12 шайб и сделав 63 результативные передачи при показателе полезности «+11» и 23 минутах штрафного времени.

Напомним, россиянин стал самым молодым участником драфта НХЛ — 2018 (17 лет 9 месяцев 8 дней). «Торонто» выбрал форварда в третьем раунде под общим 76-м номером. В 2018 году Дер-Аргучинцев подписал с канадским клубом трёхлетний контракт новичка.

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