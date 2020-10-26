Тревор Дэйли завершил карьеру и стал советником по хоккейным операциям в «Питтсбурге»

37-летний защитник Тревор Дэйли завершил профессиональную карьеру. Он перешёл на работу в «Питтсбург Пингвинз» и занял пост советника по хоккейным операциям, сообщает официальный сайт клуба.

В минувшем регулярном чемпионате Дэйли провёл за «Детройт Ред Уингз» 43 матча и набрал 7 (0+7) очков при показателе полезности «-22» и 20 минутах штрафного времени. Тревор выступал за «красные крылья» на протяжении трёх последних сезонов.

За карьеру в НХЛ защитник в 1058 матчах забросил 89 шайб и отдал 220 результативных передач при показателе полезности «-8» и 648 минутах штрафа. Он был выбран клубом «Даллас Старз» во втором раунде под общим 43-м номером на драфте-2002.

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