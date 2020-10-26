«Витязь» в гостях обыграл московское «Динамо», забросив 5 шайб
Подольский «Витязь» обыграл столичное «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва в Москве и завершилась с разгромным счётом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Михаила Кравеца.
Шайбы в составе победителей забросили: Фёдор Малыхин, Линус Хультстрём, Маттиас Теденбю, Юрий Паутов и Александр Дергачёв. Голкипер «Витязя» Антон Тодыков отразил 27 бросков. В «Динамо» шайба на счету Теэму Пулккинена.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 30 октября в гостях встретится с череповецкой «Северсталью», а «Динамо» 28 октября в Москве — с омским «Авангардом».
КХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2020, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 5
Витязь
Московская область
0:1 Малыхин (Артюхин, Смолин) – 13:11' (5x5) 0:2 Хультстрём (Теденбю) – 19:41' (5x4) 0:3 Теденбю (Дэнфорт) – 24:24' (5x5) 0:4 Паутов (Моисеев, Гребенщиков) – 41:56' (5x5) 1:4 Пулккинен (Тарасов, Линдберг) – 44:49' (5x5) 1:5 Дергачёв (Даугавиньш, Сёмин) – 45:45' (5x5)
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