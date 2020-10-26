«Витязь» в гостях обыграл московское «Динамо», забросив 5 шайб

Подольский «Витязь» обыграл столичное «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва в Москве и завершилась с разгромным счётом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Михаила Кравеца.

Шайбы в составе победителей забросили: Фёдор Малыхин, Линус Хультстрём, Маттиас Теденбю, Юрий Паутов и Александр Дергачёв. Голкипер «Витязя» Антон Тодыков отразил 27 бросков. В «Динамо» шайба на счету Теэму Пулккинена.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 30 октября в гостях встретится с череповецкой «Северсталью», а «Динамо» 28 октября в Москве — с омским «Авангардом».