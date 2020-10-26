Пять шайб из семи в матче СКА — «Авангард» забросили воспитанники «Нефтехимика»

СКА обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 5:2 (0:0, 2:2, 3:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Пять шайб из семи в этой встрече забросили воспитанники «Нефтехимика». Хет-трик в составе СКА на счету Эмиля Галимова. В «Авангарде» голы забили Наиль Якупов и Дамир Шарипзянов. Все трое имеют опыт выступлений за нижнекамский клуб в КХЛ.

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Омский клуб потерпел третье поражение в последних четырёх матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в гостях встретится с московским «Динамо», а СКА в Санкт-Петербурге — с китайским «Куньлунь Ред Стар». Обе встречи состоятся 28 октября.