Хартли: Емелину повезло, что он не в инвалидном кресле. Очень грязный приём игрока СКА

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:5).

«СКА сегодня здорово сыграл. Мы тоже хорошо играли, после двух периодов было похоже, что идёт плей-офф. В третьем периоде нас надломил быстрый гол, но мы не опустили руки. Увы, проиграли, и это тяжёлое, обидное поражение. Это лишь четвёртое наше поражение в основное время. Мы строим свою игру от атаки, но и у противника, естественно, появляются моменты. Это хоккей, это игра, так бывает. У меня не создалось впечатления, что «Авангард» остановился в третьем периоде. Мы хорошо катались, но дали противнику чистого льда и получили голы.

Емелину повезло, что он не в инвалидном кресле сейчас. Это был очень грязный приём со стороны игрока СКА. Не считаю, что Емелин завёлся и подвёл команду своими удалениями. Если посмотреть первый эпизод, то там была борьба за шайбу, и сначала мы даже решили, что большинство будет у «Авангарда», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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