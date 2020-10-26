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Крикунов — об 1:5: игроки «Динамо» сделали всё с точностью до наоборот

Крикунов — об 1:5: игроки «Динамо» сделали всё с точностью до наоборот
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (1:5).

«Что здесь говорить, когда забиваешь один гол, а пропускаешь пять? Слабо сыграли в обороне, хотя нацеливали ребят на то, чтобы сыграть строго и внимательно, не пропускать контратаки соперника. Сделали всё с точностью до наоборот. Пропустили все контратаки и дали забить эти голы. Сами ничего не забили. Были моменты, но где-то вратарь сыграл хорошо, где-то не хватило точности, где-то не хватило времени, чтобы точно попасть.

Почему поменяли звенья? У нас это идёт с начала сезона. Мы пытаемся найти первое звено. Сначала Кагарлицкий слабо выглядел, сейчас вроде вернулся на свой уровень. Последние матчи у них что-то не получалось, хотели сделать что-то по-другому. Поставили туда Тарасова, с которым они играли ещё в позапрошлом сезоне, и тогда у них всё было хорошо. Попробовали – не идёт. Ищем звено, которое будет давать результат», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Витязь» в гостях обыграл московское «Динамо», забросив 5 шайб
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