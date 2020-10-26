Брагин – о хет-трике Галимова: он умеет всё на площадке и сегодня не удивил

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (5:2).

«Сегодня у СКА была видна команда, как бы ни складывалась ситуация. Чувствовался позитивный заряд, бились друг за друга. Главное, получилась цельная, тактически грамотная игра.

Команда полностью переболела коронавирусом. Это сказывается. После матча со «Спартаком» мы сделали глубокий анализ. Галимов меня не удивил. Это современный хоккеист, умеет на площадке всё, и я рад, что у него всё сложилось в плане голов. Аскаров попал в заявку? Да, он в неплохой форме. Посмотрим, может, в следующем матче сыграет. У Ткачёва небольшое повреждение, посмотрим, в каком состоянии он будет в ближайшие дни.

Конечно, у меня есть план, как разбираться с составом. Когда есть выбор и конкуренция, это хорошо. Подколзина сейчас приводим в порядок, где-то он может подустал, молодой игрок.

Ларионов будет работать на Кубке Карьяла? Туда едет молодёжная сборная, так что всё логично», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.