Э. Галимов — о трёх голах «Авангарду»: просто соскучился по хоккею

Нападающий СКА Эмиль Галимов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (5:2).
«Хорошо сыграли. Главное, выдержали пять минут в меньшинстве в начале встречи, дотерпели и вошли в игру. Готовился сегодня обычно, как всегда, просто соскучился по хоккею, целый месяц пропустил. Спасибо партнёрам, помогли оформить хет-трик. Никаких празднований, скоро уже следующий матч. Не знаю, куда делись кепки, полетевшие на лёд. Не зацикливался на этом, ведь после третьего гола ещё прилично играть оставалось. Меня выпускали в конце встречи для покера? Да просто тренер говорил, кому выходить. Возможно, рассчитывали на «инстинкт убийцы», как говорит Пётр Ильич Воробьёв.
Самая сложная — первая шайба, там Василий Токранов здорово сыграл, я забил, и груз с плеч упал. Что изменилось после матча со «Спартаком»? Хорошо действовали в обороне, Бердин подтащил. Не сказал бы, что идеальная игра с нашей стороны. Никакой эйфории нет, идём дальше», — передаёт слова Галимова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 26 октября 2020
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