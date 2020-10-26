Миронов: московское «Динамо» пребывает в шоке. Это ужасное и огромное поражение

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (1:5).

«Проиграли. И тут нечего говорить. В первом периоде не засчитали гол, и это чуть-чуть подломило команду. А потом всё уже пошло наперекосяк. Наверное, второй и третий периоды хотели сыграть лучше, а получилось очень хреново. Понятное дело, у «Динамо» нет настроения сейчас. Все пребывают в небольшом шоке, потому что мы потерпели ужасное и огромное поражение. Надо его переварить, каждый игрок должен покопаться в себе.

На «Авангард» нужно выйти обнулёнными, они тоже пропустили пять шайб сегодня. Команды будут хотеть реабилитироваться и выиграть следующий матч. Будем настраиваться, разбирать игру, что-то перестраивать. Завтра собрание, посмотрим видео с тренерским штабом. Хорошо, что проиграли в регулярном чемпионате, а не в плей-офф. Есть время перестроиться и наладить свою игру.

Согласен, залетело три шайба с пятака сегодня. Соперник сыграл грамотнее, а мы потеряли концентрацию и на своём пятаке, и вообще во время игры. Раз они забили пять голов, значит, они сыграли более сдержанно и переиграли нас.

Не скажу, что у нас было очень много большинства. Ну ладно, согласен, в первом периоде было шесть минут. Но держали шайбу, было мало бросков. Краем уха слышал, что вы сказали Шипачёву. Значит, будем исправляться. Не слушаем тренерский штаб, может, вас послушаем», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.