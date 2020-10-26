Миронов: московское «Динамо» пребывает в шоке. Это ужасное и огромное поражение

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (1:5).
«Проиграли. И тут нечего говорить. В первом периоде не засчитали гол, и это чуть-чуть подломило команду. А потом всё уже пошло наперекосяк. Наверное, второй и третий периоды хотели сыграть лучше, а получилось очень хреново. Понятное дело, у «Динамо» нет настроения сейчас. Все пребывают в небольшом шоке, потому что мы потерпели ужасное и огромное поражение. Надо его переварить, каждый игрок должен покопаться в себе.
На «Авангард» нужно выйти обнулёнными, они тоже пропустили пять шайб сегодня. Команды будут хотеть реабилитироваться и выиграть следующий матч. Будем настраиваться, разбирать игру, что-то перестраивать. Завтра собрание, посмотрим видео с тренерским штабом. Хорошо, что проиграли в регулярном чемпионате, а не в плей-офф. Есть время перестроиться и наладить свою игру.
Согласен, залетело три шайба с пятака сегодня. Соперник сыграл грамотнее, а мы потеряли концентрацию и на своём пятаке, и вообще во время игры. Раз они забили пять голов, значит, они сыграли более сдержанно и переиграли нас.
Не скажу, что у нас было очень много большинства. Ну ладно, согласен, в первом периоде было шесть минут. Но держали шайбу, было мало бросков. Краем уха слышал, что вы сказали Шипачёву. Значит, будем исправляться. Не слушаем тренерский штаб, может, вас послушаем», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 26 октября 2020
-
23:50
-
23:40
-
23:00
-
22:54
-
22:52
-
22:45
-
22:42
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:26
-
22:23
-
22:17
-
22:01
-
21:58
-
21:27
-
21:05
-
20:50
-
20:39
-
20:32
-
20:06
-
19:55
-
19:45
-
19:34
-
19:20
-
19:12
-
19:00
-
18:45
-
18:36
-
18:23
-
18:20
-
18:04
-
17:56
-
17:43
-
17:33