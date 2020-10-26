Алексей Емелин провёл матч со СКА с эмблемой НХЛ на трусах. Клубу грозит штраф

СКА обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 5:2 (0:0, 2:2, 3:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.
По итогам встречи омский клуб может быть оштрафован. Защитник «Авангарда» Алексей Емелин провёл матч с эмблемой НХЛ на трусах. Согласно регламенту КХЛ гости должны быть наказаны денежным штрафом в размере 100 тыс. рублей.
В середине первого периода Емелин получил дисциплинарный штраф до конца матча за удар форварда Евгения Тимкина в колено.
Фото: Официальный сайт КХЛ
Омский клуб потерпел третье поражение в последних четырёх встречах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в гостях встретится с московским «Динамо», а СКА в Санкт-Петербурге — с китайским «Куньлунь Ред Стар». Обе встречи состоятся 28 октября.
- 26 октября 2020
-
23:50
-
23:40
-
23:00
-
22:54
-
22:52
-
22:45
-
22:42
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:26
-
22:23
-
22:17
-
22:01
-
21:58
-
21:27
-
21:05
-
20:50
-
20:39
-
20:32
-
20:06
-
19:55
-
19:45
-
19:34
-
19:20
-
19:12
-
19:00
-
18:45
-
18:36
-
18:23
-
18:20
-
18:04
-
17:56
-
17:43
-
17:33