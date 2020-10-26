Алексей Емелин провёл матч со СКА с эмблемой НХЛ на трусах. Клубу грозит штраф

СКА обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 5:2 (0:0, 2:2, 3:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

По итогам встречи омский клуб может быть оштрафован. Защитник «Авангарда» Алексей Емелин провёл матч с эмблемой НХЛ на трусах. Согласно регламенту КХЛ гости должны быть наказаны денежным штрафом в размере 100 тыс. рублей.

В середине первого периода Емелин получил дисциплинарный штраф до конца матча за удар форварда Евгения Тимкина в колено.

Фото: Официальный сайт КХЛ

Омский клуб потерпел третье поражение в последних четырёх встречах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в гостях встретится с московским «Динамо», а СКА в Санкт-Петербурге — с китайским «Куньлунь Ред Стар». Обе встречи состоятся 28 октября.