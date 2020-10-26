Воробьёв: нет претензий к игрокам «Металлурга». Всё, что смогли, ребята отдали

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:3 ОТ).

«У меня, в принципе, нет претензий к ребятам по самоотдаче. Все видели: всё, что было на сегодняшний день, всё, что смогли – ребята отдали.

Насколько успел восстановиться Николай Прохоркин? Да, у нас сегодня Николай добавился, а также Архип Неколенко. Но «минус» Дронов. Ну как можно сказать про Николая? «На свежачка», вот так скажем. Полтора раза откатался на тренировках, и молодец, что сегодня сыграл.

Я бы не стал делить на первое и четвёртое звенья – у нас команда. С самого начала сезона мы говорили, что у нас не будет такого подразделения. Хорошо, что молодые ребята зашли. Я до отпуска с ними полтора месяца отработал, знаю и их, и других – Крохалева, Николаева, и других парней. Ребята молодцы, но знаете, тут уровень держать нужно постоянно. В этом проблема молодых игроков. Но пока ребята молодцы.

Песонен? Прорыв сложно объяснить. Мы знаем, что работящий парень, очень командный. Действительно, для нас было небольшим сюрпризом, что он так начинал, довольно медленно. Лига другая, площадки другие. В Швейцарии он доминировал. А сейчас он молодец – последние игры здорово отработал.

Мозякин разменял десятую сотню очков? Да, подарили ему эту юбилейную шайбу, естественно, и поздравили. Такого нет ни у кого в этой Лиге. 1000? Мы будем очень рады, если у него это получится. Сергей великий игрок, и все это знают.

Когда Деннис Расмуссен присоединится к команде? После первого ноября», — приводит слова Воробьёва пресс-служба клуба.