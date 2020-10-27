Нестеров: хочется играть в НХЛ до конца карьеры

Защитник Никита Нестеров поделился мнением о своём недавнем переходе в клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз».

«В связи с пандемией много хоккеистов даже в НХЛ сидят без контрактов. У команд банально нет денег. Мной интересовались три команды, но в «Калгари» проявляли больше всего инициативы. Мы сразу же пришли к договоренности, вот и всё. Сумма контракта в $ 700 тыс? Скажу так: всегда хочется больше. Но для меня сейчас важнее всего вернуться в НХЛ. Я хотел, чтобы мне дали шанс, в «Калгари» сделали это. Я доволен этим контрактом. Я еду играть в хоккей. Я никогда не загадываю, что будет. Конечно, хочется до конца карьеры проиграть в НХЛ. Так что буду стараться, доказывать», — сказал Нестеров в интервью Sport24.