Нестеров: хочется играть в НХЛ до конца карьеры
Защитник Никита Нестеров поделился мнением о своём недавнем переходе в клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз».
«В связи с пандемией много хоккеистов даже в НХЛ сидят без контрактов. У команд банально нет денег. Мной интересовались три команды, но в «Калгари» проявляли больше всего инициативы. Мы сразу же пришли к договоренности, вот и всё. Сумма контракта в $ 700 тыс? Скажу так: всегда хочется больше. Но для меня сейчас важнее всего вернуться в НХЛ. Я хотел, чтобы мне дали шанс, в «Калгари» сделали это. Я доволен этим контрактом. Я еду играть в хоккей. Я никогда не загадываю, что будет. Конечно, хочется до конца карьеры проиграть в НХЛ. Так что буду стараться, доказывать», — сказал Нестеров в интервью Sport24.
Треливинг: Нестеров находится на пике своей карьеры, он добавит «Калгари» гибкости
- 27 октября 2020
-
05:33
- 26 октября 2020
-
23:50
-
23:40
-
23:00
-
22:54
-
22:52
-
22:45
-
22:42
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:26
-
22:23
-
22:17
-
22:01
-
21:58
-
21:27
-
21:05
-
20:50
-
20:39
-
20:32
-
20:06
-
19:55
-
19:45
-
19:34
-
19:20
-
19:12
-
19:00
-
18:45
-
18:36
-
18:23
-
18:20
-
18:04
-
17:56
-
17:43
Партнерский контент