Нестеров: «Лос-Анджелес» не предлагал мне суммы, о которой писали. Это выдумки

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Нестеров опроверг информацию, что он отказался от двухлетнего контракта с «Лос-Анджелес Кингз» на общую сумму в $ 6 млн.
«Это неправда. Когда в СМИ вышла эта новость, мой новый агент сразу позвонил в «Лос-Анджелес». В клубе сказали, что можно обсудить контрактный вопрос, заинтересованность во мне была, но суммы, о которой писали, «Кингз» не предлагали.
Писали про $ 6 млн на два года? Да, но таких финансовых предложений со стороны «Лос-Анджелеса» не было. Это выдумки, не соответствующие действительности», — сказал Нестеров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Последние три сезона Нестеров провёл в ЦСКА. В 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020 Никита забросил семь шайб и сделал 16 результативных передач при показателе полезности "+7" и 24 минутах штрафного времени. В четырёх матчах плей-офф он отметился тремя голевыми передачами.
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