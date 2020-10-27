Нестеров: погода в Калгари специфическая, но я же сам из Челябинска

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Нестеров прокомментировал подписание контракта с канадским клубом.
«Я разговаривал с руководством «Калгари». Сейчас мы делаем визу, после чего я сразу улетаю тренироваться в Канаду. Планирую туда отправиться до середины ноября. Некоторые ребята уже приехали в город, самостоятельно тренируются, народ потихоньку подъезжает. Так будет лучше для всех: и я буду в форме, и с ребятами познакомлюсь, и узнаю город, освоюсь в нём.
Знаю, что в системе клуба выступает защитник Александр Елесин, мы с ним в сборной России на Евротуре вместе играли. С вратарём Артёмом Загидулиным, который сейчас арендован «Магниткой», не знаком, но всё впереди. Надеюсь, что все будем играть в основном составе. Что касается города, то уже о многом прочитал. Да, погода там специфическая. Но я же сам из Челябинска, здесь она тоже специфическая», — сказал Нестеров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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