Пяаярви — о 5:0 с «Салаватом»: на самом деле мы не ожидали, что матч так сложится

Нападающий «Локомотива» Магнус Пяаярви прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевом» (5:0).
«На самом деле мы не ожидали, что матч так сложится. Думали, что будет очень тяжело, потому что у соперника очень хорошая команда, очень хорошее первое звено, где играют финские легионеры. Нам удалось пройти оборону соперника, и в то же время не пропустить», — цитирует Пяаярви пресс-служба КХЛ.
Дубль в составе победителей оформил Георгий Иванов. Два очка набрал форвард «Локомотива» Антон Ландер (1+1). Голкипер гостей Эдди Паскуале оформил четвёртый шат-аут в сезоне, отразив 35 бросков.
Для ярославского клуба эта победа стала девятой кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в гостях встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Салават Юлаев» в Уфе — с хабаровским «Амуром». Обе встречи состоятся 28 октября.
- 27 октября 2020
-
09:20
-
09:01
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
05:33
- 26 октября 2020
-
23:50
-
23:40
-
23:00
-
22:54
-
22:52
-
22:45
-
22:42
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:26
-
22:23
-
22:17
-
22:01
-
21:58
-
21:27
-
21:05
-
20:50
-
20:39
-
20:32
-
20:06
-
19:55
-
19:45
-
19:34
-
19:20
-
19:12
-
19:00
-
18:45