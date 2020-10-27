Пяаярви — о 5:0 с «Салаватом»: на самом деле мы не ожидали, что матч так сложится

Нападающий «Локомотива» Магнус Пяаярви прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевом» (5:0).

«На самом деле мы не ожидали, что матч так сложится. Думали, что будет очень тяжело, потому что у соперника очень хорошая команда, очень хорошее первое звено, где играют финские легионеры. Нам удалось пройти оборону соперника, и в то же время не пропустить», — цитирует Пяаярви пресс-служба КХЛ.

Дубль в составе победителей оформил Георгий Иванов. Два очка набрал форвард «Локомотива» Антон Ландер (1+1). Голкипер гостей Эдди Паскуале оформил четвёртый шат-аут в сезоне, отразив 35 бросков.



Для ярославского клуба эта победа стала девятой кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в гостях встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Салават Юлаев» в Уфе — с хабаровским «Амуром». Обе встречи состоятся 28 октября.