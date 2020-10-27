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Немировски: «Торпедо» недолго думало, чтобы подписать контракт с Мельничуком

Немировски: «Торпедо» недолго думало, чтобы подписать контракт с Мельничуком
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (3:2 ОТ) ответил на вопросы журналистов.

«Мы недолго думали о том, чтобы подписать контракт с Алексеем Мельничуком, потратили на это максимум неделю. У нас неудачно сыграли вратари в начале сезона. Им нужно было время, чтобы добавить в физике. Тихомиров и Серебряков — мы на них рассчитываем; уверен, их время придёт. Но Мельничук здорово помог нам, усилил вратарскую линию.

Чехович с Мили и Жафяровым в одном звене? Мы смотрим разные сочетания, решили составить такую тройку вокруг Ивана. Видели, что на тренировках у них получается. И сегодня они забили гол, имели ещё шансы. Я доволен.

Когда вернутся в строй Аляев и Гончарук? Гончарук уже скоро выйдет. Аляев — думаю, после перерыва», — цитирует Немировски пресс-служба КХЛ.

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