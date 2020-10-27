Ганзал — о завершении карьеры в НХЛ: меня трижды оперировали, я больше не могу играть

Нападающий Мартин Ганзал, в последний раз выходивший на лёд в сезоне-2018/2019, прокомментировал решение официально объявить о завершении карьеры в НХЛ.
«В некоторой степени я могу вздохнуть с облегчением, потому что в последние пару лет я не был уверен, что смогу сыграть хотя бы ещё один матч в НХЛ или почувствую себя полностью здоровым. Сейчас всё решено официально — я завершил карьеру в НХЛ. Если бы не здоровье, я бы сейчас играл. Но меня трижды оперировали, и я не могу больше играть, особенно после третьей операции.
Я очень много работал после неё, чтобы восстановиться. Мне потребовался год, чтобы вернуться. И тогда врачи сказали, что мне надо делать ещё одну операцию или завершать карьеру. При этом даже сами хирурги не были уверены, что очередная операция мне поможет. Я ещё молод и не хочу ложиться на операцию, не имея 100-процентных гарантий, что она будет успешной», — цитирует Ганзала пресс-служба НХЛ.
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